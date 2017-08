Der deutsche Youtuber Max "HandOfBlood" Knabe ruft zum Battleground Allstars. Am 12. August um 18:00 Uhr startet das zweite, große "Playerunknown's Battlegrounds"-Turnier, bei dem erneut 100 deutsche Streamer und Youtuber zusammenkommen und um Platz 1 kämpfen.

HandOfBlood lädt zum "BAAL" und alle sagen zu, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Mit dabei sind unter anderem Pietsmiet, Ungespielt, Dhalucard, Izzi, Rewinside und viele mehr. In mehreren Runden, die jeweils in Zweier-Teams ausgetragen werden, treten die Streamer gegeneinander in Playerunknown's Battlegrounds an und versuchen möglichst viele Punkte zu erzielen. Hinzu kommen bestimmte Sonderregeln, die den Unterhaltungsfaktor anheben sollen.

Dieses Video zu Playerunknown's Battlegrounds schon gesehen?

Das Turnier kann am Samstag, dem 12. August um 18:00 Uhr, auf dem Twitch-Kanal von HandOfBlood verfolgt werden. Da es sich bei den Teilnehmern ebenfalls um Streamer handelt, können Zuschauer auch über deren Kanäle das Geschehen aus einer festen Position miterleben. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite von Battleground Allstars.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Noch im Laufe des Jahres, so heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters Freaks 4U Gaming, sollen vier weitere Events dieser Art folgen. Der Erfolg gibt HandOfBlood und seinen Team auf jeden Fall Recht: Beim ersten Turnier haben durchschnittlich über 22.000 Zuschauer zugesehen.

HandofBlood, Dhalucard und viele weitere Namen sagen euch gar nichts? Dann werft einen Blick in unsere Bilderstrecke. Dort stellen wir euch die bekanntesten und erfolgreichsten Gaming-Youtuber Deutschlands vor.