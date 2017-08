Zwar ist Nindendos neue Konsole in der Lage riesige offene Welten wie die von The Legend of Zelda - Breath of the Wild zu verarbeiten und anzuzeigen, aber das angekündigte Pokémon-Spiel für Nintendo Switch scheint dennoch eher so linear wie die bisherigen Haupteditionen zu werden. Nach den bisherigen Auftritten der Taschenmonster auf Heimkonsolen wäre aber auch das etwas Neues:

Als Nintendo Pokémon - Ultrasonne und Ultramond nur für die 3DS-Familie ankündigte, waren die Reaktionen gemischt. Viele Fans waren froh, dass sie sich keine neue Konsole zulegen müssen, andere waren sehr enttäuscht. Wohl auch als Reaktion auf diese zweite Hälfte der Spielerschaft gab Nintendo auf der E3 bekannt, dass ein Pokémon-Spiel für Switch bereits in Arbeit ist und frühestens 2018 erscheint.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Kürzliche Kommentare von Game Freak Mitbegründer Junichi Masuda lassen jedoch an einer offenen Spielwelt für die nächsten Abenteuer zweifeln. Bei einem Interview mit Game Informer wurde er gefragt, ob Pokémon jemals so viel Freiheit bieten wird wie Zelda - Breath of the Wild.

"Ich denke, alles ist möglich." Das war Masudas erste Reaktion, aber im Folgenden erklärt er, dass eine solche Welt sich seiner Meinung nach besser für ein Spiel eignet, in dem ihr mit einem Schwert in der Hand auszieht, um Monster zu jagen. Da es aber bisher noch keinerlei Informationen zu besagten Spielen gibt, ist wirklich alles möglich.