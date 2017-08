Bloodborne: Twitch-Streamer besiegt ersten Boss auf Tanzmatte

Ein Twitch-Streamer macht mit einem neuen Video auf Youtube auf sich aufmerksam, in dem er den ersten Boss des Action-Rollenspiels Bloodborne mit unkonventionellen Methoden besiegt. So meistert er das für seinen fordernden Schwierigkeitsgrad bekannte Spiel nämlich auf einer Tanzmatte.

Das Action-Rollenspiel Bloodborne gehört spielerisch zur Gattung der beliebten Souls-Spiele – und wer die gespielt hat, der weiß, wie knackig der Schwierigkeitsgrad in den düsteren Fantasiewelten des japanischen Entwicklers From Software schon mal ausfallen kann. Doch der Twitch-Streamer und Youtuber ATwerkingYoshi kann da offenbar nur mit der Schulter zucken.

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat der Twitch-Streamer jüngst zum ersten Mal Bloodborne gespielt und dabei direkt mal den ersten Boss, die Kleriker-Bestie, geschlagen. Und das nicht nur äußerst souverän, wie der Youtube-Mitschnitt über diesen Zeilen zeigt, sondern – und hier kommt der eigentliche Knackpunkt – auf einer Tanzmatte.

Ganz recht: Was vielen Spielern schon mit einem Standard-Controller zu schaffen macht, meistert der Streamer mit einer der unkonventionellsten Steuermethoden überhaupt, die ATwerkingYoshi detailliert in einer imgur-Galerie vorstellt. In seinem Twitch-Stream könnt ihr ihm regelmäßig dabei zusehen, wie er wortwörtlich durch Spiele tänzelt, die andere Spieler schon mit herkömmlichen Controllern vor echte Herausforderungen stellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ungewöhnliche Eingabemethode bei dem Youtuber zum Einsatz kommt: Im vergangenen Jahr meisterte er bereits das Nachfolgespiel Dark Souls 3 auf einer Tanzmatte.

In unserer umfangreichen Bildergalerie bekommt ihr Eindrücke von den vielseitigen Schrecken, die euch die fantasiereichen Köpfe From Softwares in Bloodborne kredenzen. Eines ist sicher: Die Kleriker-Bestie gehört noch zu den geringsten Übeln des Spiels.