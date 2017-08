[Bildquelle: Wikipad]

"Ist doch alles nur geklaut" - Was einst die Prinzen gesungen haben, soll nun auch für Nintendo gelten. Laut einem Bericht des englischsprachigen Magazins Engadget hat die Firma Gamevice Klage gegen Nintendo eingereicht. Der Grund dafür: Das japanische Unternehmen soll mit der Nintendo Switch und den Joy-Con-Controllern gegen gültige Patente verstoßen haben.

Gamevice ist ein Hersteller von Tablet- und Smartphone-Zubehör, der 2013 mit dem Wikipad ein eigenes Gaming-Tablet veröffentlicht hat, bei dem das Controller-Layout abnehmbar ist. Die aktuelle Nintendo-Konsole, so der Vorwurf der Firma, soll dem Wikipad-Konzept zu sehr ähneln und dabei gegen Patente verstoßen. Aus diesem Grund hat Gamevice mittlerweile eine Klage in den USA eingereicht.

Der Wikipad-Hersteller fordert unter anderem Schadensersatz und ein sofortiges Verkaufsverbot der Nintendo Switch. Für Nintendo, die aktuell mit ihrer Konsole einen weltweiten Erfolg feiern, wäre das ein herber Rückschlag. Ob die Klage jedoch Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Schließlich bietet Nintendo die Funktionsweise von abnehmbaren Controllern für eine Heimkonsole an, statt für Tablets oder Smartphones.

Weder Nintendo, noch Gamevice haben sich bislang gegenüber Engadget zur aktuellen Situation geäußert.

Ob Verkaufsverbot oder nicht: In unserer Bilderstrecke stellen wir euch über 20 Spiele vor, die noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen. An verfügbaren Spielen soll es der Konsole nicht mangeln.