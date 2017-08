Mike Laidlaw, der Creative Director des Fantasy-Rollenspiels Dragon Age 3 - Inquisition, hat auf Twitter durchblicken lassen, dass das Studio Bioware bereits Pläne für zwei weitere Nachfolger ausgearbeitet hat. Dass diese auch tatsächlich realisiert werden, bestätigte er damit freilich nicht.

Seit der Veröffentlichung von Dragon Age - Inquisition sind inzwischen schon wieder knapp drei Jahre ins Land gegangen. Zwar lässt die Ankündigung einer neuen Fortsetzung noch immer auf sich warten, dies ist aber wohl nicht zwingend als negatives Omen zu werten. Denn offenbar hat der Entwickler Bioware bereits Pläne für gleich mehrere neue Spiele ausgearbeitet.

Nicht unbedingt konkrete Pläne wohlgemerkt, sondern grundlegende Handlungspläne für theoretische Nachfolger. Wie die englischsprachige Webseite Destructoid berichtet, hat der Creative Director von Dragon Age: Inquisition, Mike Laidlaw, nämlich auf Twitter verraten, dass das Studio die Handlung der Rollenspielreihe weit über den aktuellen Teil im Voraus spinnt.

There is no planned ending for DA. There is an evolving plan that tends to look 2 games ahead or so. https://t.co/6Tp1lP6d5G — Mike Laidlaw (@Mike_Laidlaw) 8. August 2017

„Es ist kein Ende für Dragon Age geplant. Es gibt einen entwickelnden Plan, der zwei Spiele oder so vorausgeht.“

In einem Folgetweet schrieb Laidlaw zudem, dass er der Spielerschaft also bereits erzählen könne, was in einem „theoretischen fünften Teil passieren könnte“, sollte es einen „theoretischen vierten Teil geben“.

Wie ihr seht, ist all das sehr vorsichtig formuliert und darf wohl auch weiterhin nicht als Bestätigung gesehen werden, dass tatsächlich weitere Spiele der „Dragon Age“-Reihe in Arbeit sind. Doch sollte es eines Tages so weit sein, dann ist die Story-Abteilung von Bioware offenbar perfekt darauf vorbereitet.

Dass das Studio bereits an einem vierten Teil der „Dragon Age“-Reihe arbeitet, behauptete bereits vor Monaten ein Bioware-Autor in einem Interview. Von offizieller Seite her wurde dies allerdings nicht bestätigt.

In unserer umfangreichen Bildergalerie erhaltet ihr Eindrücke von Dragon Age 3 - Inquisition. Das Spiel wurde im Jahr 2014 für diverse Plattformen veröffentlicht und bietet die gewohnten Zutaten des bewährten Erfolgsrezepts eines Fantasy-Rollenspiels.