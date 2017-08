Das The International 7, die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft von Dota 2, ist vorüber und es gibt einen neuen Titelträger. Das europäische Team Liquid hat sich im Finale gegen die chinesischen Vertreter von Newbee durchgesetzt und sich ein Preisgeld von über zehn Millionen US-Dollar gesichert.

Der Weg bis zum Finale war für Team Liquid dabei nicht ganz so einfach: Das Team musste aufgrund einer Niederlage in der ersten KO-Runde durch das sogenannte "Untere Bracket". Newbee hingegen ist mit drei Siegen durch das "Obere Bracket" quasi durchgerauscht, während Team Liquid ganze fünf Siege benötigt hat.

Im Finale ist es schlussendlich zum großen Aufeinandertreffen gekommen, welches Team Liquid in berauschender Form angetreten ist. Mit einem glatten 3-0 hat das EU-Team kurzerhand das "Best of Five" für sich entschieden und ist damit das erste Team, welches im Finale so dominant gewinnen konnte. Das zahlt sich aus.

Als frisch gebackener Weltmeister und Besitzer der Trophäe "Aegis of Champions" erhält Team Liquid stolze 10.862.682 US-Dollar (rund 9,2 Millionen Euro). Das Geld stammt dabei vom über 24 Millionen Dollar schweren Preispool, der erneut einen Rekord im E-Sport darstellt. Die Vize-Weltmeister von Newbee dürfen sich immerhin noch über satte 3.950.066 US-Dollar (circa 3,3 Millionen Euro) freuen.

Kurios: Kurz vor dem dritten Spiel gegen Newbee ist ein Strandball durch das Publikum geflogen.

In case you were wondering what all the cheering and booing is for, it's not the draft #TI7 pic.twitter.com/UlYwsT2hja