Eine unerhoffte Überraschung ereilt uns aus Japan: Beim "Pokémon Go"-Event in Yokohama machte Mewtu seinen heißersehnten ersten Auftritt im Spiel. Trainer können sich gemeinsam an dem legendären Psycho-Pokémon in Raid-Kämpfen messen und erhalten nach dem erfolgreichen Bezwingen die Chance, es zu fangen.

Der User "MYSTIC7" verkündet die frohe Botschaft und liefert den Bildbeweis auf Twitter:

*IT'S OFFICIAL*

MEWTWO IS HERE IN POKÉMON GO!🔥 pic.twitter.com/dOD4fb7YJ1 August 14, 2017

Das Monster ist mit fast 50.000 WP (Wettkampfpunkte) ein ziemlich harter Brocken. Wer es besiegt, hat dann die Chance auf ein außergewöhnlich starkes Taschenmonster: Nach dem Kampf sinken die Werte von Mewtu auf einen Bereich zwischen 2.250 bis 3.875 WP.

Legendäre Monster: Erster Auftritt bei Veranstaltungen, dann weltweit?

Bisher konnten sich Trainer nur die legendären Monster Arktos, Lavados, Zapdos und Lugia schnappen. Diese wurden im Juli 2017 beim offiziellen "Pokémon Go"-Fest in Chicago freigeschaltet und sind dann etappenweise auch weltweit verfügbar gewesen. Es ist denkbar, dass Mewtu nach einem ähnlichen Prinzip auch bald seinen Weg zu uns findet. Möglich wäre auch ein erster Auftritt in Deutschland beim "Safari-Zonen"-Event am 16. September in Oberhausen.

