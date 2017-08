In Japan haben Trainer schillernde ("Shiny") Pikachu bei Pokémon Go gefangen. Bei einem Event in Yokohama ist die extrem seltene Variante des Elektro-Monsters erstmals aufgetaucht.

Das Netzwerk "The Silph Road" berichtete dies auf Twitter und lieferte auch prompt einen Schnappschuss:

Wild shiny Pikachu has been found spawning at The Pokemon Company's "Pikachu Outbreak" event in Yokohama! No word yet on worldwide release! pic.twitter.com/d3dqoutCPf