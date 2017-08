Das norwegische Studio Rock Pocket Games kündigt mit Moons of Madness ihre Fusion aus Horror und "Science Fiction"-Spiel an. Als eine der größten Inspirationen geben die Entwickler H.P. Lovecraft an. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber ein Release auf PS4, Xbox One und PC ist für 2018 geplant.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Astronaut Shane Newehart, der es mit übernatürlichen Ereignissen auf der Forschungsraumstation Trailblazer Alpha zu tun bekommt, dem ersten wissenschaftlichen Außenposten auf dem Mars.

Der Trailer gibt euch einen Einblick in das Leben des Marsbewohners, in dem die Grenze zwischen Realität und Fiktion jederzeit verwischen können. Wer die gamescom besucht, kann das Horrorspiel bei der Indie Arena Booth selbst ausprobieren.