Starcraft - Remastered: Neuauflage des Strategieklassikers ab sofort erhältlich

Das vor einigen Monaten angekündigte Starcraft - Remastered ist ab sofort in Blizzards Online-Store erhältlich. Neben der Erweiterung Starcraft - Brood War bringt die Neuauflage technische und audiovisuelle Optimierungen sowie moderne Funktionen mit.

Im März dieses Jahres kündigte der Entwickler Blizzard das Spiel Starcraft - Remastered an – eine Neuauflage des Strategiespielklassikers Starcraft aus dem Jahr 1998, der hier nicht nur audiovisuell aufgewertet, sondern auch an moderne Systeme angepasst wurde und gleich mit der Erweiterung Starcraft - Brood War daher kommt. Wie die englischsprachige Webseite Rock Paper Shotgun berichtet, ist Starcraft - Remastered nun offiziell erhältlich.

Neben hübscherer Optik, die jetzt auch in scharfer 4K-Auflösung und im Breitbildformat dargestellt werden kann, sollen auch Originaldialoge und Soundeffekte überarbeitet und für moderne Ohren aufpoliert worden sein. Wer den alten Look bevorzugt, soll mit einem Knopfdruck im Spiel ganz einfach wechseln können. Daneben gibt's Online-Bestenlisten und diverse Komfortoptionen wie die Möglichkeit, Spielstände in der Cloud zu sichern, und ein Matchmaking, das euch unkompliziert Online-Partien zuweisen soll.

Das allgemeine Gameplay mitsamt der taktischen Tiefe, die Starcraft auch knapp zwei Dekaden nach seiner Erstveröffentlichung noch zum beliebten Multiplayer-Spiel macht, will der Entwickler auch in der Neuauflage unberührt gelassen haben. Starcraft - Remastered kostet 14,99 Euro und ist als digitaler Download im Blizzard-Store erhältlich.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr Eindrücke von der Fortsetzung Starcraft 2 - Wings of Liberty, die im Jahr 2010 für den PC erschien. Das Spiel ist vier Jahre nach dem „Brood War“ der namensgebenden Starcraft-Erweiterung angesiedelt und bietet strategische Schlachten in noch zeitgemäßerem „Science Ficiton“-Gewand.