Wer Playerunknown's Battlegrounds spielt, der kennt die Problematik: Über einen Zaun springen ist manchmal gar nicht so einfach. Zukünftig soll sich das ändern, denn Entwickler Bluehole arbeitet an speziellen Kletteranimationen. In einem neuen Video zeigt das Studio den aktuellen Entwicklungstand der Mechanik:

(Quelle: Youtube, tooner)

In dem Video sind gleich mehrere Hindernisse zu sehen, die normalerweise im Spiel nur bedingt oder gleich gar nicht zu Fuß passierbar sind. Mit den neuen Kletteranimationen sind sie jedoch kein Problem mehr. Kleinere Zäune werden locker übersprungen, während bei höheren Wänden die Spielfigur ein wenig klettern muss.

Wie schnell das Klettern von statten geht, hängt von der Laufgeschwindigkeit ab. Je schneller ein Spieler ist, desto zügiger überwindet er Hindernisse. Sollte es zu Feindbeschuss kommen, lässt sich die Animation außerdem abbrechen. Je nach Gegenbenheit soll aber so oder so das schnellere Überspringen von Hindernissen bevorzugt werden.

Ein Veröffentlichungstermin für die neuen Animationen gibt es trotz der erkennbaren Fortschritte noch nicht. Selbiges gilt für die neue Map von Playerunknown's Battlegrounds, welche sich ebenfalls noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

