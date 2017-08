Weil er zu viel Sex hat, sind seine Leistungen auf der spielerischen Ebene eingebrochen: Dies behauptet Li '"Vasilii" Wei-Jun vom chinesischen Team Newbee. Der "League of Legends"-Profi schreibt auf der Social-Media-Webseite Weibo, dass er sich zuletzt den "körperlichen Freuden" hingegeben habe und danach feststellen musste, dass er schlechter im Spiel geworden ist.

Angefangen habe alles mit einer recht harmlosen Erkältung, die er zuerst auskurieren wollte, um seinen Team damit nicht zu schaden. In der Zeit habe Newbee einen Sieg nach dem anderen eingefahren und für Vasilii hat es keinen Grund gegeben, schon jetzt von der Ersatzbank wieder ins Stammteam zurückzukehren. Stattdessen hat er sich lieber einigen körperlichen Trieben gewidmet.

Dies, so führt der Spieler weiter aus, hat jedoch schlussendlich nur dazu geführt, dass er immer schlechter gespielt hat. Zukünftig möchte er deshalb wieder einen abstinenteren Lebensstil führen, um bessere Ergebnisse in League of Legends zu erzielen.

Die Erkenntnis, dass Sex möglicherweise ein Problem für Profi-Spieler sein könnte, ist übrigens nicht neu. Schon vor einiger Zeit hat der E-Sportler Alberto "Crumbz" Reengifo davor gewarnt, dass Freundinnen zum Karriere-Ende eines Spielers führen könnten.

(Quelle: Youtube, Alberto Reengifo)

Ob Vasilii nun ohne Sex tatsächlich besser spielt, bleibt vorerst abzuwarten. Laut einer Studie ist es immerhin gut möglich, dass er dank Videospielen schnell das Interesse am Geschlechtsverkehr verliert.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die beliebtesten und erfolgreichsten E-Sports-Spiele der Welt vor. Wenn ihr in einem davon Profi werden wollt, solltet ihr euch vielleicht darauf einstellen, dass ihr dem Sex entsagen müsst.