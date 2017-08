Es kommt wieder Leben in das Warcraft-Universum: Der Entwickler Blizzard hat nach Jahren erstmals wieder einen öffentlichen Testserver für Warcraft 3 - Reign of Chaos angekündigt, auf dem das neue Update 1.28.6 getestet werden soll.

Über 15 Jahre ist es inzwischen her, dass die Spieleschmiede Blizzard mit Warcraft 3 - Reign of Chaos einen echten Strategiespielklassiker veröffentlichte. Und während Azeroth-Enthusiasten bis heute vergebens auf den Nachfolger Warcraft 4 warten, widmet sich Blizzard in letzter Zeit wieder stärker um den noch immer beliebten Vorgänger. Hatte das Studio etwa erst vor wenigen Wochen den Patch 1.28.4 veröffentlicht, ist nun ein weiteres Update im Anmarsch – und damit einhergehend eine kleine Besonderheit.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

In seinen englischsprachigen Foren hat Blizzard nämlich jetzt den Patch 1.28.6 angekündigt, der unter anderem einige Anpassungen an der Spielbalance vornehmen soll. Das Update soll allerdings nicht einfach so veröffentlicht werden, sondern zuvor auf einem extra dafür gestellten Server getestet werden. Sogenannte Testserver sind bei aktuellen Spielen wie dem MMORPG World of Warcraft - Legion gang und gäbe – dass der Entwickler seinem 15 Jahre alten Spiel wieder so viel Aufmerksamkeit widmet, ist bemerkenswert und schürt unter Spielern Hoffnungen auf ein Wiederaufleben der Warcraft-Strategiereihe.

Das alles könnte auf ein Warcraft 4 hinweisen, doch auch eine grafisch überarbeitete Neuauflage von Warcraft 3 wäre denkbar. Immerhin hat Blizzard den etwas älteren Strategieklassiker Starcraft bereits dieser Prozedur unterzogen: Starcraft - Remastered ist seit heute erhältlich.

In unserer umfangreichen Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck vom aktuellen World of Warcraft - Legion. In MMORPG-Form lockt das erfolgreiche Warcraft-Universum ebenfalls seit über einer Dekade Millionen von Spielern an.