Die Nintendo Switch ist weltweit auf Erfolgskurs, aber noch plagen dem System kleine Kinderkrankheiten. Eine davon betrifft offenbar das Wifi-System der Konsole, wenn ein Besitzer unterwegs online spielen möchte. Davon berichtet der Neogaf-Nutzer Chittagong, der unterwegs gerne mal Splatoon 2 im Mehrspieler-Modus ausprobieren würde.

Die Nintendo Switch kann bekanntlich sowohl als Heimkonsole als auch als Handheld verwendet werden. Letzteres funktioniert mit Singleplayer-Erlebnissen wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild ziemlich gut, stößt aber bei Multiplayer-Spielen an ihre Grenzen.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792369795

Chittagong hat den Plan gehabt, unterwegs in Zug oder im Hotel ein paar Mehrspieler-Runden in Splatoon 2 zu verbringen. Problem daran: Die Nintendo Switch beziehungsweise die Wifi-Einstellungen lassen ihn nicht. Da die Konsole selbst über kein mobiles Netz verfügt, muss eine WLAN-Verbindung aufgebaut werden. So weit, so verständlich. Allerdings nutzen viele öffentliche WLAN-Hotspots Anmeldebildschirme, die von der Nintendo Switch ab und an gar nicht dargestellt werden.

Eine Verbindung zum Netzwerk ist somit nicht möglich. Erst als Chittagong sein Smartphone via Tethering zu einem mobilen Hotspot umgewandelt hat, konnte er sich online verbinden. Multiplayer-Partien in Splatoon 2 waren jedoch nicht möglich, da das Matchmaking keine Spiele gefunden hat. Nach ein wenig herumprobieren, lässt sich zumindest dieses Problem auf den jeweiligen Internetprovider zurückführen.

Bei der Wifi-Verbindung ist es anscheinend fast schon Glückssache, ob es klappt oder eben nicht. Hier hilft es manchmal die Konsole mehrmals neu zu starten, bis sie irgendwann den Anmeldebildschirm des jeweiligen Hotspots aufruft.

Ähnlich wie schon bei der Joy-Con-Problematik tritt der Fehler längst nicht bei allen Nutzern auf. Habt ihr unterwegs ähnliche Probleme schon gehabt oder verzichtet ihr unterwegs einfach auf Multiplayer-Spiele? Verratet uns eure Erfahrungen in den Kommentaren!

Unterwegs online spritzen ist mit Splatoon 2 nicht allzu einfach. Wer vor dem eigenen Fernseher schon Probleme hat, der wirft am besten Mal einen Blick in unserer Bilderstrecke. Dort verraten wir euch Tipps, wie ihr besser mit den Farben zurecht kommt.