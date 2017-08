PC-Spieler aufgepasst und schnell sein: Noch bis 15:00 Uhr könnt ihr heute Deadlight in der "Director's Cut"-Version bei GOG gratis erhalten. Das Zombie-Spiel kostet sonst 11,99 Euro.

Um Deadlight vollkommen kostenfrei zu bekommen, müsst ihr lediglich die GOG-Webseite aufrufen und beim Deadlight-Banner auf "Hol's dir Gratis" drücken. Sobald ihr euch mit eurem Nutzerkonto angemeldet habt, wandert das Spiel in eure Bibliothek. Diese erreicht ihr entweder über die Webseite selbst oder über den optionalen GOG Galaxy Clienten.

Deadlight versetzt euch in die Haut des Protagonisten Randall Wayne, der während einer Zombie-Apokalypse zu seiner Familie finden möchte. Auf dem Weg dorthin erwarten euch zahlreiche Gefahren, Rätsel und Einblicke in die nervenaufreibende Gedankenwelt von Randall. Das Spiel findet dabei in der Seitenansicht statt und erinnert hier und da ein wenig an den Indie-Hit Limbo.

Verantwortlich für Deadlight ist der Entwickler Tequila Works, die zuletzt das Rätselspiel Rime veröffentlicht haben. Von dessen Qualität könnt ihr euch im Test "Rime: Die Leichtigkeit des Rimes" überzeugen lassen.

Noch mehr spannende Indie-Spiele, die auf keinen Fall in eurer Sammlung fehlen dürfen, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke. Es muss schließlich nicht immer die Markenware sein, die für Unterhaltung garantiert.