Wer noch immer auf den Straßen des sonnigen Los Santos unterwegs ist und sich zudem inzwischen ein kleines Vermögen angespart hat, darf sich jetzt freuen: Der Entwickler Rockstar Games hat ein frisches Update für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 veröffentlicht, das unter anderem ein neues Luxusauto, den Ocelot XA-21, ins Spiel bringt.

„Der XA-21 ist die neueste monströse Kreation, die aus den unterirdischen Testlabors von Ocelot entkommen ist und dabei eine Spur von traumatisierten und sichtbar erregten Augenzeugen hinterlassen hat“, so kündigt das Studio auf seiner Webseite den neuen Sportwagen an, der ab sofort bei Legendary Motorsport für Spielwährung erhältlich sein soll.

OCELOT XA-21 SUPERCAR



Now Available at Legendary Motorsport in #GTAOnlinehttps://t.co/z1lCdfwNCC pic.twitter.com/Gg0Zl4YqAX