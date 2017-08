Sieht so einer der neuen "Rainbow Six - Siege"-Operatoren aus? (Bildquelle: Reddit)

Die Operation Health für Rainbow Six - Siege neigt sich dem Ende. Ein riesiger Patch ist bereits angekündigt, danach soll es mit Operation Blood Orchid weitergehen. Diesbezüglich sind nun erste Details zu den neuen Operatoren aufgetaucht, die mit der Erweiterung ins Spiel integriert werden.

Das kommende Inhaltsupdate stellt dieses Mal die Sondereinsatztruppen Hong Kongs in den Mittelpunkt. Enthalten sind zwei Operatoren aus Hong Kong, ein Operator aus Polen, der zugunsten von Operation Health verschoben wurde, und die namensgebende Karte Blood Orchid.

Laut einem Reddit-Beitrag wird einer der "Hong Kong"-Charaktere auf den Namen Lesion hören und als Spezialfähigkeit toxische Minen besitzen. Bei Auslösung verwunden und verlangsamen sie den Gegner, weshalb er ein defensiver Operator ist. Auf der anderen Seite steht die Operatorin Ying, die über mächtige Blendladungen verfügt. Diese kann sie entweder werfen oder an Oberfläche anbringen und mehreren Gegnern aufeinmal das Augenlicht nehmen.

Auf der polnischen Seite erwartet die Spieler offenbar die Verteidigerin Ela mit einer Grzmot-Mine. Diese kann an Oberflächen angebracht werden und sobald der Feind sie auslöst, wird er davon betäubt und hört temporär schwerer. Zum zweiten polnischen Charakter gibt es noch keine Infos. Dieser ist aber so oder so noch nicht Teil der kommenden Erweiterung, sondern folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ob die Infos zu den neuen Operatoren echt sind, ist aktuell noch unklar. Ubisoft selbst will die Operation Blood Orchid im Rahmen der gamescom 2017 enthüllen.

Nach einem leicht holprigen Start hat sich Rainbow Six - Siege über Monate dank zahlreicher Updates zu einem der beliebtesten Mehrspieler-Shooter entwickelt. Mit dem laufenden Jahr 2 will Ubisoft mehr Inhalte und weitere Verbesserungen liefern.