Kaum geht der Sommer-Sale des PlayStation Store zuende - heute ist der letzte Tag, an dem ihr die Spiele noch ziehen könnt - kündigt Sony auch schon den nächsten Sale an. Es gibt viele Spiele für unter 20 Euro.

In Vorbereitung auf das neue "Dragon Ball"-Spiel hat Sony ein besonderes Angebot für euch parat.

Bis zum 6. September könnt ihr viele Spiele im PlayStation Store für zum Teil sehr viel weniger Geld abstauben. Weiterhin gibt es mit Dragon Ball - Xenoverse 2 ein neues Angebot der Woche: Bis zum 23. August könnt ihr das Spiel für 29,99 Euro bzw. 39,99 Euro für die Gold Edition bekommen.

Weitere erwähnenswerte Angebote sind:

Neben diesen Angeboten gibt es jedoch noch einige andere. Einen kompletten Überblick der Angebote könnt ihr euch im englischsprachigen PlayStation-Blog verschaffen.

Bis zum 30. August findet weiterhin auch eine Lego-Promotion statt. Durch diese könnt ihr viele Lego-Titel günstiger ergattern. Unter diesen Spielen finden sich etwa Lego City - Undercover für 35,99 Euro oder die Lego Harry Potter Collection für 17,99 Euro. Alle runtergesetzten Lego-Spiele könnt ihr auf dieser Überblicksseite einsehen.

