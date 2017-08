Die Veröffentlichung des Action-Spiels Crackdown 3 verschiebt sich auf das Jahr 2018. Shannon Loftis, Geschäftsführer der Microsoft Studios, begründet diese Entscheidung.

Eigentlich sollte Crackdown 3 direkt zum Release der Xbox One X am 7. November 2017 erscheinen. Doch wie Shannon Loftis in einem Statement auf der englischsprachigen Webseite Polygon bekannt gibt, verzögert sich die Veröffentlichung des Action-Spiels: "Wir sind von Crackdown 3 begeistert, sowie auch viele Fans begeistert sind und deshalb ist es eine schwierige Entscheidung den Veröffentlichungstermin zu verlegen. Wie immer möchten wir das richtige Spiel mit der richtigen Qualität zur richtigen Zeit abliefern".

Weiter erklärt Loftis den Fokus der fortschreitenden Entwicklung auf die Spielmodi zu legen: "Crackdown 3 ist ein sehr ambitioniertes Spiel und wir wollen sicherstellen, dass wir die richtigen Erfahrungen über das gesamte Spielerlebnis vermitteln, egal ob dies nun die Kampagne, den kooperativen Multiplayer oder den kompetetiven Multiplayer, Wrecking Zone, betrifft. Eine Balance zwischen diesen drei Modi zu schaffen ist wichtig und wir nutzen die Entwicklungszeit dafür. Die Spieler können Crackdown 3 im Frühjahr 2018 erwarten".

Crackdown 3 möchte vor allem mit kompletten Zerstörungen und einem Koop-Modus bei den Spielern punkten. Ob die Rechnung aufgeht, muss sich jedoch erst noch herausstellen.

Crackdown 3 erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2018 für Xbox One und PC. Seid ihr schon bald Besitzer einer Xbox One X, sollt ihr das Spiel auch in einer 4K-Auflösung genießen können, vorausgesetzt ihr verfügt auch über einen 4K-kompatiblen Fernseher.