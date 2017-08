Mit dem erst im Mai dieses Jahres veröffentlichten Prey wollte Publisher Bethesda die nicht mehr ganz so junge Marke mit neuem Leben füllen. Das Ergebnis ist ein interessanter und abwechslungsreicher Shooter-Rollenspiel-Hybrid, der auch bei uns im Test "Prey: Identitätsfragen im "Ego Shooter"-Gewand" durch seine Ideenvielfalt und gelungene Umsetzung überzeugen konnte.

So richtig zugkräftig scheint das Abenteuer im Weltall beim Publikum aber noch nicht zu sein. In den USA gehen gebrauchte Exemplare von Prey bereits für 20 US-Dollar (knapp 17 Euro) bei Gamefly über die Ladentheke, digitale Versionen sind auf Steam sowie für PlayStation 4 und Xbox One mit Preisnachlässen bis zu 50 Prozent versehen. Jetzt kommt noch eine weitere Verkaufsmaßnahme hinzu.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, wird die "Opening Hour"-Demo durch eine kostenlose Testversion ersetzt. PC-Spieler, die bisher noch unschlüssig sind, können auf diese Weise mit dem Spiel eine kostenlose "Testfahrt" wagen.

Der große Unterschied zwischen der Demo und der Testversion ist der, dass letztere das gesamte Spiel umfasst und über weniger Restriktionen verfügt. Im Klartext bedeutet das, dass ihr sämtliche Errungenschaften und Fortschritte übernehmen könnt, wenn ihr euch nach dem Testlauf zum Kauf von Prey entscheidet.

Gegen einen Gratis-Testlauf ist nichts einzuwenden. Wir geben euch gerne noch eine weitere Entscheidungshilfe in Form einer Bilderstrecke, die euch bereits einen guten Überblick über die Geschehenisse in Prey bietet. Glaubt uns: Der Versuch lohnt sich definitiv!