Wer sich eine Nintendo Switch kauft oder schon besitzt, der kann bereits zu einer soliden Auswahl von tollen Spielen greifen, wie etwa The Legend of Zelda - Breath of the Wild oder Mario Kart 8 - Deluxe. Nur von einem Spiel solltet ihr dringend die Finger lassen, wenn es nach zahlreichen Erfahrungsberichten geht: Troll and I.

Troll and I ist auf dem ersten Blick ein klassisches Action-Adventures, welches bereits im März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der eigentlich einen Troll in Skandinavien hätte fangen sollen, aber sich dann doch mit ihm anfreundet. Zusammen erleben sie anschließend ein Abenteuer voller Rätsel und Kämpfe.

Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Nunja. Die durchschnittliche Bewertung für die "PlayStation 4"-Version liegt auf der Webseite Metacritic gerade einmal bei 39 Prozent. Die Nutzerbewertung kommt dort ebenfalls nur auf magere 3.9 Punkte. Bei der Umsetzung für Nintendo Switch sieht es laut einem Bericht von Kotaku nicht viel besser aus.

Das Spiel leidet unter enormen Kamera-Problemen, die die chaotischen Kämpfe noch unübersichtlicher gestalten, einer sehr veralteten und langweiligen Grafik, sowie unter spielerischen Mängeln. Die Puzzle-Einlagen, die teilweise mit dem Troll zusammen gelöst werden müssen, fallen nicht besonders knifflig aus - sofern die Steuerung mitmacht. Immer wieder passiert es, dass Steuerungsbefehle oder Skripte aussetzen und der eigene Charakter hilflos in den Tod stürzt.

Die Empfehlung der Kotaku-Autorin? Auf keinen Fall Troll and I kaufen. Wenn ihr schon eine Nintendo Switch besitzt, dann entscheidet euch lieber zum Beispiel für Splatoon 2. Im Test "Splatoon 2 - Spritzen muss es!" konnte der Single- und Multiplayer-Shooter auf fast ganzer Linie überzeugen.

Alternativ blättert ihr ein wenig in unserer Bilderstrecke, in der wir euch verschiedene "Nintendo Switch"-Spiele vorstellen, die noch im Laufe des Jahres erscheinen. Dort kommt garantiert mehr Spaß auf.