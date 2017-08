World of Tanks ist eine realitätsnah aufgezogene Panzerschlacht für knackige Online-Massenschlachten. Darauf beruht der Erfolg des umfangreichen Spiels von Wargaming. Überraschend kommt nun die Ankündigung, dass für World of Tanks ein Kampagnenmodus mit Einzelspieler- und Koop-Gefechten implementiert werden soll.

Unter dem Titel "War Stories" sollen diese Modi bereits ab dem 22. August in den Konsolenversionen von World of Tanks verfügbar sein. Die Kampagnen sollen den Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese wiederum sind in mehrere Episoden aufgeteilt, die sich an Teilen der Geschichte orientiere, teilweise aber auch auf gänzlich neuen Erzählsträngen aufgebaut sind. Gleichzeitig dienen diese Episoden auch als Tutorial. Wargaming hat dazu bereits folgendes Video veröffentlicht:

Wie die Kollegen der englischsprachigen Seite Eurogamer berichten, äußert sich Wargaming zu den anstehenden Änderungen wie folgt:

"Der neue Modus wird mithilfe von zwei Kampagnen eingeleitet. Diese bestehen aus jeweils drei Episoden. Szenario Nummer 1 versetzt den Spieler an die Ostfront, wo sie in der Rolle von Soldaten der Roten Armee in die Schlacht ziehen. Dabei sitzen sie am Steuer von Sherman-Panzern.

Kampagne Nummer 2 wird zur Zeit des Kalten Krieges ausgetragen und findet im besetzten Berlin vor dem Hintergrund der Luftbrücke statt. Hier steht die Rolle eines britischen Soldaten im Mittelpunkt, der mit seinen Verbündenten auf dem Landweg nach Berlin gelangen muss."

Zwei weitere Kampagnen zeichnen sich ebenfalls bereits ab. In einer soll es um eine Invasion auf den britischen Inseln gehen, die andere dreht sich um ein alternatives Szenario, in dem die Welt durch die Kubakrise an den Rand eines Nuklearkrieges gebracht wird.

World of Tanks erfreut sich weltweit größter Beliebtheit und zieht Millionen von Spielern in seinen Bann. Was bis jetzt gefehlt hat, ist der Einzelspieler-Modus. Ansonsten mangelt es nicht an Eindrücken, die wir euch gerne in der Galerie näherbringen.