Pokémon Smaragd: Spieler bezwingt Kampfzone in nervenaufreibendem Speedrun

Mark McKenzie, den ihr vielleicht von Twitch als "Werster" kennt, hat das Unmögliche möglich gemacht: In einem nervenaufreibenden digitalen Marathon von mehr als 19 Stunden hat er alle Gold-Orden der Kampfzone in Pokémon Smaragd gesammelt.

Ihr könnt die Kampfzone nach dem Sieg über die Top Vier betreten. Diese späte Implementierung ins Spiel hat auch einen triftigen Grund: Es gibt sieben verschiedene Gebäude, von denen jedes eine ganz eigene höllisch-schwere Herausforderung für euch bereithält. Strenge Regeln und starke Gegner lauern in der Kampfzone auf Schritt und Tritt und machen es euch nicht leicht, einen Sieg zu erringen, geschweige denn, so oft hintereinander zu gewinnen, dass ihr euch eine goldene Medaille verdient.

McKenzie hatte sich aber genau das zur Aufgabe gemacht und startete einen spannenden Speedrun. Der letzte Kampf, den der Spieler austragen musste, war besonders nervenaufreibend: Sein Latios stand einem Suicune gegenüber - McKenzie konnte seinem Monster jedoch keine direkten Anweisungen geben und musste hoffen, dass es von selbst die richtige Attacke auswählt. Nachdem es so aussah, als wäre die Niederlage vorprogrammiert, riss Latios das Ruder doch noch rum und nahm Suicune mit einem Donnerblitz aus dem Rennen.

Werster hat alle Herausfordrungen gemeistert und ist dabei nur drei Mal "gestorben". Er verkündet seinen Sieg auf Twitter und schreibt überglücklich:

I fucking did it! All Gold Symbols in 19:04:14. Pretty damn solid time imo. So happy I finally completed this, all these years later. — Mark McKenzie (@wersterlobe) August 13, 2017

Ich habs geschafft! Alle Gold-Orden in 19:04:14. Meiner Meinung nach eine ziemlich solide Zeit. So glücklich es endlich geschafft zu haben, nach all den Jahren.

Wer es ganz genau wissen will: Das Ganze hat 19 Stunden, vier Minuten und 14 Sekunden gedauert. Ihr wollt euch auch an der Herausforderung versuchen? Hier könnt ihr McKenzies Erklärungen und Kniffe auf Englisch nachlesen, aber auch bei uns findet ihr natürlich viele hilfreiche Tipps, um den Trainern und Pokémon in der Kampfzone gehörig in den Hintern zu treten.

Wahnsinn, was dieser Speedrunner geschafft hat.