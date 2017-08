Microsoft: Neues "Jurassic Park"-Spiel von den Rollercoaster-Machern angekündigt

Die gamescom hat noch nicht einmal richtig angefangen und schon haut Microsoft auf einer Pressekonferenz gestern die ersten Neuigkeiten raus. So wurde der Vorverkaufsstart der Xbox One X präsentiert und es gab auch ein Schmankerl für alle Dino- und "Assassin's Creed"-Fans unter euch.

Für das voraussichtlich am 27. Oktober erscheinende Assassin's Creed - Origins gibt es einen neuen Cinematic-Trailer, in dem ihr einen Einblick in die Hintergrundgeschichte des Spiels bekommt. Abgesehen von ägyptisch anmutenden Charakteren zeigen sich in dem Video auch Figuren in antiker römischer Montur.

Frontier Developments, die Macher von Planet Coaster, nutzen ihre Erfahrung mit Aufbauspielen und verknüpfen sie mit der Welt von Jurrassic Park. Unter dem Namen Jurassic World Evolution soll nächsten Sommer auf PS4, Xbox One und PC ein Spiel erscheinen, in dem ihr euren eigenen Jurrassic Park errichten könnt. Passend zum Release des nächsten Films, Jurassic World: Fallen Kingdom, der im Juni 2018 in die Kinos kommen soll.

Speziell zu Assassin's Creed - Origins gibt es - wie von Publisher Ubisoft nicht anders gewohnt - eine Vielzahl von Sondereditionen. Um dabei den Überblick zu bewahren, solltet ihr mal einen Blick in die Bilderstrecke werfen, damit ihr genau wisst, welche Edition für euch die passende ist.