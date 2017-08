Copyright: CDU/Laurence Chaperon

Die Bundeskanzlerin tastet sich aktuell immer weiter in die digitale Welt von Videospielen vor. Angela Merkel eröffnet 2017 nicht nur zum ersten Mal die gamescom, in einem Interview mit der Computerspielforscherin Melanie Fritsch äußert sie sich jetzt auch zu der Rolle von Videospielen als Kulturgut und Wirtschaftsfaktor in Deutschland.

In dem Interview für die offzielle Webseite der Bundesregierung ermutigt Merkel die Spielebranche, Videospiele verstärkt als Bildungsträger zu nutzen und gibt zu, dass in Deutschland zur Zeit noch ein Fachkräftemangel herrscht, dem die Politik in Zukunft gezielt entgegenwirken möchte.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792372621

Hier könnt ihr euch das kurze Interview ansehen:

(Quelle: YouTube, Bundesregierung)

Besonders erfreulich ist Merkels Aussage zur Anerkennung von Spielen seitens der Regierung. Sie geht auf die Wichtigkeit von Videospielen als Kulturgüter und Bildungsmöglichkeiten ein und betont: "Das brauchen wir, das fördern wir, das hat hohe Akzeptanz."

Mit ihrem Engagement rückt die Kanzlerin Videospiele in ein neues öffentliches Licht. Auch YouTuber haben die Möglichkeit, das Gesicht von Spielen im öffentlichen Raum zu prägen. Wir zeugen euch in unserer Bilderstrecke die 20 größten Let's Player der deutschen Szene.