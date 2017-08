(Bildquelle: ConCrafter via Youtube)

Vor kurzem haben wir euch eine Liste mit den 20 größten Gaming-Youtubern vorgestellt. Apropos bekannte Youtuber: Kennt ihr StanPlay? Die Geschichte seines anfänglichen Erfolgs ist etwas älter, doch immer noch erzählenswert und lädt dazu ein, mal zu schauen, was eigentlich heute aus ihm geworden ist. Zur Geschichte: Der Let's Player StanPlay hat heute über 250.000 Abonnenten und verdankt das zumindest zu einem Teil dem Wort Tomatensaft. Grund dafür ist das Video des Youtubers ConCrafter, der seine Zuschauer ausnahmsweise nicht zu Fragen, sondern zu Antworten aufgerufen hat. StanPlay ist dem nachgekommen und hat schlicht "Tomatensaft" ins Mikrofron gesprochen. Die Situation ist schwer zu beschreiben, es handelt sich klar um Situationskomik. Schaut einfach mal selbst rein:

(Quelle: Youtube, ConCrafter | LUCA)

Diese kleine Szene hat mit dazu beigetragen, dass Stanislav Lusan, so der bürgerliche Name von StanPlay, mittlerweile öfters mal in den Kommentaren mit "seinem" Wort angesprochen oder begrüßt wird. Wie sieht es also heute um den Stanplay aus?

Denn natürlich ist es nicht einzig und allein dem Auftritt zu verdanken, dass StanPlay heute mit über 250.000 Abonnenten eine nennenswerte Größe auf Youtube erreicht hat. Der Kanal existiert schließlich schon seit 2015 und kann seitdem eine stetig wachsende Zuschauerschaft verzeichnen.

Nichtsdestotrotz wird StanPlay immer wieder mit Tomatensaft in Verbindung gebracht. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses kleine Wort dafür sorgt, dass sich der Youtuber vorerst keine Gedanken um die neue Werberegelung machen muss?

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die bekanntesten und erfolgreichsten Gaming-Youtuber Deutschlands vor. Dazu zählen unter anderem Gronkh, HandofBlood oder auch PietSmiet. StanPlay ist aktuell noch nicht dabei.