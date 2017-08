Bier und Chips: Das kurioseste und beste "Xbox One"-Konsolenbundle

Während Gamestop Vorbestellern von Destiny 2 einen Fidget Spinner schenkt, hat der Versandhändler Amazon das wohl beste Konsolenbundle des Jahres zusammengestellt. Neben einer Xbox One S, einem zweiten Controller und dem Spiel Forza Horizon 3 stecken im Paket Bier und Chips.

Nein, ihr habt euch nicht verlesen: Amazon bietet aktuell für rund 315 Euro ein Konsolenbundle an, welches nicht nur aus Hard- und Software besteht. Für das Geld bekommt ihr natürlich in erster Linie eine Xbox One S im weißen Design mit 500 Gigabyte Festplattenspeicher, das Rennspiel Forza Horizon 3 und einen zweiten Wireless-Controller in schwarz.

Klingt erst einmal nach dem klassischen Konsolenbundle. Amazon verfeinert das Angebot jedoch um 24 Dosen Pils und zwölf Packungen Chips zu jeweils 50 Gramm. Damit steht dem gemütlichen Spieleabend mit Freunden auf dem Sofa eigentlich fast nichts mehr im Wege. Die Konsole ist da und für den Snack ist ebenfalls gesorgt: So einfach kann manchmal das Leben sein.

Zudem handelt es sich bei Forza Horizon 3 um ein exzellentes Rennspiel, wie unser Test "Forza Horizon 3: Asphaltspektakel mit allen Schikanen" aufzeigt.

In unserer Bilderstrecke vergleichen wir die PlayStation 4 Pro mit der Xbox One S und erläutern, für wen sich welche Konsole besser eignet. Kleiner Spoiler: 4K-Film-Fans dürften mit der Xbox One X ein interessantes Angebot erhalten.