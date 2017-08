Playerunknown's Battlegrounds: Microsoft wird zum festen Konsolenpartner

Seit der E3 2017 ist bekannt, dass Playerunknown's Battlegrounds noch im Laufe des Jahres für die Xbox One erscheinen soll. Im Rahmen der gamescom gibt Entwickler Bluehole nun bekannt, dass für die Konsolenversion Microsoft sogar zum festen Partner wird.

Die Partnerschaft, so heißt es von Bluehole auf der Xbox-Webseite, soll dafür sorgen, dass das Entwicklerteam die bestmögliche Erfahrung für "Xbox One"-Besitzer umsetzen kann. Das Team soll unter anderem von den Technik- und Marketing-Experten bei Microsoft profitieren.

Ob das bedeutet, dass Playerunknown's Battlegrounds exklusiv für die Xbox One erscheinen wird, geht aus der Mitteilung nicht eindeutig hervor. Auf Twitter weicht Blueholes Community-Manager Sammie der Frage derweil ein wenig aus:

We have nothing further to announce at this time. We will be working hard to bring PUBG to Xbox sooner.