Nintendo Switch: Verkaufszahlen im Juli hängen PS4 und Xbox One ab

Wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet, offenbaren die Verkaufszahlen für den US-amerikanischen Markt im Bereich Konsolen eine überraschende Erkenntnis: Im Juli 2017 ist Nintendo Switch häufiger über den Ladentisch gegangen als die PlayStation 4 oder die Xbox One. Damit war die Switch die meistverkaufte Konsole in dem Sommermonat in den Vereinigten Staaten. Gamespot stützt sich dabei auf einen Bericht der Markforscher von "National Purchase Diary" - besser bekannt unter der Bezeichung NPD Group.

Klarerweise ist der Markt mittlerweile von Xbox One und PlayStation 4 nach Jahren bereits wesentlich gesättigter als von der noch jungen Nintendo Switch. Dadurch lässt sich die vermutlich temporäre Vormachtstellung sicher auch erklären. In einfachen Worten: Die meisten Konsumenten haben bereits eine der anderen Konsolen, wodurch zurzeit nicht mehr so viele gekauft werden.

Dieses Video zu Splatoon 2 schon gesehen?

Die Veröffentlichung des konsolenexklusiven Splatoon 2 in der zweiten Julihälfte spielte sicherlich eine entscheidene Rolle für die hervorragenden Marktposition von Nintendos Konsolenhybrid. Der Farb-Shooter schaffte es im Erscheinungsmonat nämlich auf Platz Eins der meistverkauften Spiele in den USA.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792372621

Im Allgemeinen ist 2017 ein erfolgreiches Jahr für den amerikanischen Konsolenmarkt: Die NPD Group verzeichnet einen Anstieg an Hardware-Verkäufen von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ob die Switch ihren Spitzenplatz auf dem Konsolenmarkt lange halten kann, bleibt abzuwarten. Mit diesen Spielen versucht Nintendo jedenfalls 2017 die Käufer zu locken. Kann das japanische Unternehmen euch damit überzeugen? Schreibt es uns in die Kommentare!