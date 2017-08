Xbox One X: Gamestop startet Umtauschaktion in den USA

Seit heute ist die Xbox One X offiziell in den Vorverkauf gestartet, da kündigt die Einzelhandelskette Gamestop bereits eine Umtauschaktion an. Wer seine alte Konsole durch eine Xbox One X ersetzen möchte, kann zumindest in den USA bis zu 200 Dollar Rabatt erhalten.

Vom 7. November 2017, dem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum der Xbox One X, bis zum 19. November 2017 erhalten Besitzer einer Nintendo Switch oder PlayStation 4 Pro beim Tausch gegen die neue Microsoft-Konsole 200 Dollar Rabatt. Dadurch verringert sich der Anschaffungspreis auf 300 Dollar für die Xbox One X.

Wer hingegen eine normale PlayStation 4 oder eine Xbox One S eintauschen möchte, der erhält immerhin noch 150 Dollar Rabatt. Mit 100 Dollar gibt es die geringste Preisreduzierung, wenn ihr eine normale Xbox One eintauscht. Hier noch einmal die Zusammenfassung:

Nintendo Switch oder PlayStation 4 Pro: 200 Dollar Rabatt

200 Dollar Rabatt Xbox One S oder PlayStation 4 : 150 Dollar Rabatt

: 150 Dollar Rabatt Xbox One: 100 Dollar Rabatt

Bislang ist die Aktion nur für die USA angekündigt. Ob die deutschen Gamestop-Zweigstellen nachziehen, ist noch unklar. Sollte das der Fall sein, dann ist das Unternehmen hoffentlich dieses Mal besser vorbereitet als noch bei der "PS4 Pro"-Umtauschaktion.

In einem Statement gegenüber der englischsprachigen Seite Gamespot heißt es außerdem, dass Gamestop für die Xbox One X eine millionenschwere Marketingkampagne an den Start bringt. Offenbar hat das Unternehmen jede Menge Vertrauen in die kommende Microsoft-Generation.

Die Xbox One X wird zumindest rein technisch der stärkste Konkurrent für die PlayStation 4 Pro. Bislang hat Sony schon einen großen Vorsprung, den Microsoft nun versucht wieder zu verringern. Bis zum 7. November muss aber noch die Xbox One S die Stirn hinhalten.