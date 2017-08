Die Trailer zur "gamescom 2017" -Pressekonferenz von EA

Diese Woche ist - wie jeder hoffentlich weiß - gamescom! Das bedeutet neben vielen Anspielmöglichkeiten direkt in Köln auch, dass die großen Publisher auf ihren Pressekonferenzen noch ein paar Infos zu ihren Spielen springen lassen. Die Pressekonferenz von EA ist nun rum und hier findet ihr nochmal die Trailer, die euch eben noch EA gezeigt hat. Viel Spaß!

Star Wars Battlefront 2

Das haben sich die Spieler gewünscht: Endlich geht's ins All! Nur auf Planeten wahlweise gegen das Imperium oder die Rebellen Angriffe zu starten, war vielen nicht genug. Nun sollt ihr im neuen Teil Star Wars Battlefront 2 auch im All gegen die gegnerische Seite in euren X-Fightern und anderen Raumjägern kämpfen. Wie das aussieht, zeigt euch der neue Trailer.

Fifa 18

Der neue gamescom-Trailer von Fifa 18 zeigt euch einige stimmungsvolle Eindrücke des Spiels.

Need for Speed - Payback

Im Trailer zu Need for Speed - Payback erkennt ihr sofort, um was es im neuen Teil gehen wird: Nämlich um wilde Verfolgungsjagden zwischen euch und der Polizei.

Die Sims 4 - Katzen & Hund

Wie der Name des Trailer und auch der Titel der Erweiterung schon verrät, geht es in Die Sims 4- Katzen & Hunde, um die beiden vierbeinigen Freunde der Menschen, die nun bald in eure Sims-Häuser einziehen sollen.

Fe

Fe sticht mit seinem ganz eigenen Stil aus den Trailern dieser gamescom-Pressekonferenz von EA besonders heraus. Mit einer kleinen, flugfähigen Kreatur, entdeckt ihr einen mysteriösen Wald voller ominöser Wesen.

Battlefield 1 - Revolution

Mit dem Namen Revolution kündigt EA ein komplettes Paket von Battlefield 1 an. Das ist sofort erhältlich und wird alle Inhalte für Battlefield 1 enthalten.

Das war's auch schon. Wie zu erwarten spart EA mit großen Neuankündigungen. Trotzdem wollen wir von euch wissen: Wie fandet ihr die Pressekonferenz von EA? Hat euch irgendetwas Wichtiges gefehlt?