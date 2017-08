BioMutant: Neues Action-RPG von THQ Nordic auf der gamescom vorgestellt

Hersteller THQ Nordic hat das neue Action-Rollenspiel BioMutant angekündigt und via Pressemitteilung einige Details dazu verraten. Auch der Trailer liefert euch einen guten ersten Eindruck zum "Open World"-Abenteuer.

In BioMutant zerstört eine Seuche das Land, welche die dort angesiedelten Stämme spaltet. Euer Ziel ist es, die Stämme zusammenzuführen oder zu unterwerfen. In der von bunten Farben triefenden Welt sollt ihr auf unterschiedliche, fantastische Kreaturen stoßen. Um die Welt zu erkunden stehen euch verschiedene Fortbewegungsmittel zur Verfügung.

So könnt ihr die offene Spielwelt zu Land mit Mechs oder Reittieren, zu Wasser mit Jetskis oder im Flug mit Ballons bereisen. Auch das Aussehen eures tierischen Charakters spielt eine nicht unwichtige Rolle. So beeinflussen Mutationen, bionische Prothesen und Waffen nicht nur euer Äußeres, sondern verändern auch euren Kampfstil. Die "Martial-Arts"-Kämpfe werden übrigens in der "Third-Person"-Perspektive ausgetragen.

Eine große Rolle spielen natürlich auch die Waffen, mit denen ihr in den Kampf zieht. Diese könnt ihr nicht nur unterwegs finden, sondern durch das Kombinieren von Teilen auch selbst herstellen.

Auf der gamescom in Köln bekommt ihr die Möglichkeit, BioMutant am Stand von THQ Nordic anzuspielen. Erscheinen soll das "Open World"-Abenteuer im Laufe des Jahres 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Stattet auch ihr der gamescom einen Besuch ab? Dann solltet ihr die Tipps des "gamescom"-Survival-Guides aus der Bilderstrecke nicht vernachlässigen!