Ubisoft kündigt Anno 1800 an

Zurück in die Vergangenheit ist das Motto des siebten Teils der Anno-Reihe. Ubisoft kündigte heute die Entwicklung des neuen Teils auf der diesjährigen gamescom an.

Bevor ihr weiterlest: Schaut euch diesen Trailer unbedingt an!

Nach zwei Teilen, die in der Zukunft spielen - nämlich Anno 2205 und Anno 2070 - wagt sich Ubisoft wieder in die Vergangenheit. Anno 1800 versetzt den Spieler in das Zeitalter der frühen Industrialisierung. Das Spiel kombiniert die typischen Anno-Elemente: Eine storybasierte Kampagne, einen Sandbox-Modus, Mehrspieler-Elemente und selbstverständlich das klassische Aufbau-Erlebnis.

"Mit Anno 1800 wollen wir unsere Fans wirklich glücklich machen. Wir wollen ihnen die bekannten Features der Marke bieten, die sie am meisten lieben und diese mit einer innovativen Spielerfahrung und einem erinnerungswürdigen Setting kombinieren" so Benedikt Grindel, Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte.

Spieler können sich ebenfalls an der Entwicklung beteiligen und Ubisoft helfen, indem sie sich bei ANNO Union registrieren.

Weitere Bilder des neuesten Teils der berühmten Aufbausimulationsreihe, seht ihr in unserer Bilderstrecke. Freut ihr euch auf das neue Anno? Wie findet ihr den Sprung in die Vergangenheit? Schreibt es uns in die Kommentare!