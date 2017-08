Gewinnspiel: Holt euch tolle Preise und einen Beta-Zugang zu CoD - WW2

Auf der einen Seite tobt die gamescom, auf der anderen Seite - nämlich auf euren Monitoren - tobt schon bald der Krieg. Am Freitag, den 25. August, beginnt die Closed Beta zu Call of Duty - World War 2. Aus diesem Anlass zeigt sich Publisher Activision von der großzügigen Seite und lädt euch nicht nur zur Beta ein, sonder legt auch gleich noch ein paar tolle Gewinne oben drauf!

Insgesamt gibt es fünf Pakete mit folgendem Inhalt zu gewinnen:

1 x Beta Code

3 x gedruckte Key Arts im Rahmen

1 x CoD - WWII Powerbank

1 x Notizbuch im CoD-Design

1 x USB-Stick im CoD-Design

Fünf glückliche Gewinner haben die Chance auf diese Preise. Allerdings geben wir die natürlich nicht so einfach her. Zuvor sollt ihr noch eine historische Frage beantworten:

Wer amtierte als Präsident der USA, als Amerika nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg eintrat?

a) Barack Obama

b) Franklin D. Roosevelt

c) Arnold Schwarzenegger

d) Alma Coin

Schickt uns die richtige Antwort per Mail an aktion@spieletipps.de. Bitte schreibt unbedingt in die Betreffzeile das Kennwort "Weltkrieg" und gebt in der Mail euren vollen Namen sowie eure Postanschrift bekannt. Andernfalls können wir euch die Gewinne nicht zukommen lassen.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

Die Beta-Keys erhaltet ihr sofort nach der Ziehung per Mail. Die Codes sind für die Call of Duty - WWII Closed Beta, die vom 25. August bis 28. August 2017 ausschließlich auf der PS4 läuft. Aber sie sind auch für die zweite Closed Beta vom 1. bis 4. September verwendbar, die dann für PS4 und Xbox One geöffnet ist. Die Gewinner müssen sich unter www.callofduty.com/de/wwii/beta einloggen oder sich dort ein neues Benutzerkonto anlegen und können den Code anschließend dort einlösen.

In der Bilderstrecke gibt es schon mal die ersten Eindrücke zum kommenden Spektakel. Wir drücken euch für die Teilnahme schon mal kräftigst die Daumen und hoffen, dass ihr mit oder ohne Beta-Zugang viel Spaß mit Call of Duty - WW2 haben werdet!