Sony hat einen ersten Trailer zu Shenmue 3 veröffentlicht, das voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen soll. Die ersten Bewegtszenen zeugen jedoch von einem Spiel, das sich noch nicht mal annähernd einer Fertigstellung nähert.

Seit Shenmue 3 im Jahr 2015 angekündigt und anschließend in Rekordzeit via Kickstarter finanziert wurde, ist es wieder merkbar still geworden um den späten Serien-Nachzügler von Chefentwickler Yu Suzuki und desssen Entwicklerstudio Ys Net. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat Sony nun allerdings endlich einen ersten Trailer zum Spiel veröffentlicht – und der zeigt möglicherweise auch, warum es bislang so wenig Neues zu dem Spiel gab.

Dieses sieht nämlich noch ganz und gar nicht so aus, als würde es für aktuelle PCs und die PlayStation 4 erscheinen. Wie der Twitter-Nutzer Tristan Cooper so treffend schreibt, ändert sich der starre Gesichtsausdruck des Protagonisten und „Martial Arts“-Kämpfers Ryo Hazuki während des gesamten Trailers nicht ein einziges Mal.

