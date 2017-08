Seit unserem Anspieltermin auf der E3 sind wir heiß auf das voraussichtlich am 27. Oktober erscheinende Assassins's Creed - Origins. Deshalb haben wir gleich nach unserem Eintreffen auf der diesjährigen gamescom, dem Ubisoft-Stand einen Besuch abgestattet.

In der neuen spielbaren Mission lösen wir gemeinsam mit Aya, einer Assassine und der Ehefrau des Protagonisten, den Fall eines vergifteten, heiligen Bullens. Bei einem "Assassin's Creed"-Spiel geht es aber natürlich nicht nur um Detektivarbeit. Was wir noch erlebt haben, erfahrt ihr im folgenden Video:

Das Spiel scheint wirklich umfangreich zu werden. Gerade das Handwerks-System und die große Auswahl an Waffen, sollte euch einiges an Beschäftigung bieten. Und das Alte Ägypten ist so schön, dass ihr vermutlich auch einfach nur stundenlang durch die Wüste reiten könnt.