gamescom 2017: Die Wahlkampfarena ab 10.30 Uhr im Livestream

Der Livestream ist zu Ende. Eine Zusammenfassung der Diskussion findet ihr hier.

Mit der bevorstehenden Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September wird zum ersten Mal die gerade laufende gamescom in Köln als politische Bühne genutzt. Vertreter von fünf Parteien stellen sich unter anderem den Fragen, die in sozialen Netzwerken gestellt werden können und nehmen Stellung zu Spielen und entsprechenden aktuellen politischen Themen.

Die Teilnehmer sind:

Dr. Peter Tauber (CDU)

Hubertus Heil (SPD)

Matthias Höhn (Die Linke)

Dr. Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen)

Nicola Behr (FDP)

Moderiert wird die Wahlkampfarena von den bekannten Youtubern Florian Mundt (LeFloid), Peter Smits (PietSmiet) und Colin Gäbel (Rocket Beans TV). Als Medienpartner von Rocket Beans TV sind wir natürlich an vorderster Front für euch mit dabei.

Unter dem Motto "Mehr als Spiele" bietet in diesem Jahr der gamescom congress Vertretern aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft ein Forum zum Austausch mit der Games-Branche.