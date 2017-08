Der Streamer "BikeMan" übertrug unfreiwillig seinen Herzinfarkt live auf Twitch. Er klagte während einer Runde Path of Exile über extreme Schmerzen in seinem Handgelenk und beendete die Live-Übertragung kurzfristig.

Hier könnt ihr euch den besagten Ausschnitt aus seinem englischsprachigen Stream ansehen:

Wie sich herausstellt, war das die absolut richtige Entscheidung: Der Streamer begab sich aufgrund der Schmerzen auf direktem Weg ins Krankenhaus und dort diagnostizierten die Ärzte zu seinem Schrecken ein Herzleiden.

Auf Twitter hielt BikeMan seine Follower über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden:

Minor heart attack confirmed. Stable now. They are investigating valves and what not. Cardiac catheter later. Sleep now.