Im Konrad-Adenauer-Saal auf der gamescom in Köln fand heute eine Diskussionsrunde mit hochrangigen Politikern aller Parteien statt. Im Mittelpunkt standen dabei aktuelle Themen rund um die Spielebranche, den Internet-Standort Deutschland und die Zukunft der Bildungs- und Netz-Politik im Land.

Folgende Redner waren an der Diskussion beteiligt:

Dr. Peter Tauber (CDU)

Hubertus Heil (SPD)

Matthias Höhn (Die Linke)

Dr. Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen)

Nicola Behr (FDP)

Moderiert wurde die Wahlkampfarena von den bekannten Youtubern Florian Mundt (LeFloid), Peter Smits (PietSmiet) und Colin Gäbel (Rocket Beans TV). Im Zuge der Diskussion wurde auch auf Fragen eingegangen, die Zuseher direkt über die sozialen Medien stellen konnte. Die wichtigsten Aussagen der Gesprächsrunde haben wir für euch zusammengefasst:

Ingesamt zeigen sich bei allen Vertretern der Politik durchaus gemeinsame Ziele. So stehen die Förderung von Technik, Bildung und Infrastruktur in Hinblick auf IT- und Videospiel-Industrie im Vordergrund. Bei den meisten Rednern scheint aber immer noch eine große Lücke im Verständnis für das Medium Videospiel im generellen Kontext zu bestehen. Stattdessen werden schnell thematische Brücken zu IT und Wirtschaft geschlagen. Das ist nicht verkehrt, jedoch geht es vielleicht am Thema ein wenig vorbei. Wir bringen euch so schnell wie möglich auch eine Video-Zusammenfassung, damit ihr die O-Töne direkt von den Rednern hört. Scheut euch aber nicht, eure Meinung in den Kommentaren zu äußern! Wir sind auf eure Einblick gespannt.

Was gleich anfangs aufgefallen ist: Der Livestream auf Youtube kam nicht problemlos bei allen Zusehern an. Die haben zwar direkt im Live-Chat ihren Unmut geäußert, jedoch konnte dies in der Hitze des Gefechts nicht von den Moderatoren aufgegriffen werden. Ein intessanter Aspekt: Es geht um die Branche, die Technik und die damit zusammenhängende Infrastruktur. Und währenddessen zeigt sich ...

... dass alles zusammen nicht so klappt, wie es klappen sollte.