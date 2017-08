Nachdem auch in den USA die Vorbestellphase des neuen SNES Classic Mini begonnen hat, stellt sich zum wiederholten Male Frust bei vielen potentiellen Käufern ein. Denn in Sekundenschnelle war das Gerät vergriffen und wird nun wieder zu horrenden Preisen auf Ebay feilgeboten.

Seit inzwischen knapp zwei Monaten ist bekannt, dass Nintendo mit dem SNES Classic Mini ein weiteres Retro-Gerät auf den Markt bringen will. Zwar hat der Konzern angekündigt, diesmal deutlich mehr Einheiten produzieren zu wollen, als das bei der Vorgängerkonsole NES Classic Mini der Fall war, doch hierzulande ist das begehrte Gerät auch schon wieder ausverkauft.

Inzwischen haben auch diverse US-Großhändler das SNES Classic Mini in ihr Sortiment aufgenommen. Die Freude war aber nicht von langer Dauer, denn wenig überraschend ist die Konsole nun auch in Übersee quasi restlos ausverkauft. Und die Geschichte wiederholt sich: Trotz der Tatsache, dass Ebay sogenannten Resellern diesmal das Leben schwerer machen will, sind zahlreiche Konsolen bereits auf der Plattform des Online-Auktionshauses gelandet, wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet.

Und das zu horrenden Preisen natürlich: Wie ihr seht, wird das SNES Classic Mini hier bereits für Preise angeboten, die ein vielfaches des eigentlichen Ladenpreises von knapp 80 US-Dollar betragen. Zahlreiche Geräte werden hier aktuell für über 200 Dollar eingestellt – einige knacken sogar die 300-Dollar-Marke.

Wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, bedienen sich viele Käufer inzwischen eines sogenannten „Tai Ding“-Bots, der für 110 Dollar im Internet erworben werden kann. Klingt teuer, bietet Nutzern aber die Möglichkeit, vollautomatisch auch mehrere Exemplare begehrter Neuerscheinungen bei Online-Händlern zu erstehen. Damit ersparen sie sich den Frust, zu Release-Zeitpunkten die F5-Taste malträtieren zu müssen, nur um schließlich doch zu spät zu kommen.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck vom Super Nintendo Entertainment System. Das SNES Classic Mini erscheint voraussichtlich am 29. September 2017 und bietet Retro-Enthusiasten 20 Klassiker der beliebten "16 Bit"-Originalkonsole plus das nie zuvor veröffentlichte Star Fox 2.