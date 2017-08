Kaum ist die hitzige Debatte der Spitzenpolitiker auf der gamescom beendet, haben unsere Redakteure die Gunst der Stunde genutzt und den Moderatoren Peter Smits (PietSmiet) zu seiner Meinung über die gesellschaftliche Diskussionsrunde ausgequetscht. In unserem Video seht ihr das Resultat:

Smits verkündet, er sei sehr zufrieden mit der Wahlkampfarena und dass er sich über die Versprechen der Politiker freue. Sein großes Ziel - die Zuschauer darüber aufzuklären, wie die verschiedenen Parteien zur Thematik Games stehen - habe er erreicht.

In unserer Bilderstrecke findet ihr nochmal die wichtigsten Aussagen der Wahlkampfarena aller Politiker in einer kurzen Zusammenfassung. Was haltet ihr von der Veranstaltung? Schreibt es uns in die Kommentare!