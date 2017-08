Nicht Anno, Die Siedler oder Gothic: Das erfolgreichste Spiel aus Deutschland ist Goodgame Empire. Das Browser- und Mobile-Spiel hat seinem Entwickler Goodgame Studios mittlerweile einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar (rund 678 Millionen Euro) weltweit beschert.

Damit ist Goodgame Empire nicht nur in Deutschland an der Spitze, sondern zählt auch international zu den erfolgreichsten Spielen. Das Erfolgsrezept des Strategiespiels ist der langanhaltende Support: Seit der Veröffentlichung im Jahr 2011 hat Goodgame Empire über 250 Inhaltsupdates erhalten, die die virtuelle Spielwiese immer weiter vergrößert haben.

Damit soll es auch in Zukunft weitergehen, wie die verantwortliche Studioleiterin Nina Müller in einer Pressemitteilung verspricht. Das Team selbst habe noch einige Ideen in der Tasche, während Goodgame Studios zugleich auf die Wünsche der Spielerschaft eingehen möchte. Als nächstes steht erst einmal der Wechsel auf HTML5 bevor, der bis Mitte 2018 vollzogen werden soll.

2018 erhält die Empire-Marke außerdem Zuwachs: Mit Empire - Millenium Wars will Goodgame Studios den Erfolg auf dem Mars wiederholen. Interessierte Spieler können sich ab Donnerstag im Google Play Store für eine Voranmeldung registrieren.

Noch mehr spannende und erfolgreiche Spiele aus Deutschland stellen wir euch übrigens im Blickpunkt "Die 10 besten Spiele aus Deutschland" vor.

Neugierig geworden? Dann geben wir euch in unserer Bilderstrecke einen Einblick in Goodgame Empire. Das Strategiespiel ist auf allen gängigen Browsern, sowie auf iOS und Android verfügbar.