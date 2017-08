Halo: Fan baut seinen eigenen Warthog

(Bildquelle: Bryanthavercamp via Imgur)

Neben dem Master Chief gibt es noch mindestens eine weitere Sache, die sinnbildlich für Halo steht: Der Warthog. Der futuristische Jeep gehört seit Halo - Combat Evolved zur Grundaustattung eines Halos und zu den beliebtesten Fahrzeugen des Spiels. Für den langjährigen Serien-Fan "Bryanthavercamp" war es deshalb an der Zeit, seinen ganz eigenen Warthog zu bauen.

(Bildquelle: CAPNJ1mmy via Reddit)

Während der Halo-Warthog ein waschechtes Militärfahrzeug ist, basiert der Nachbau auf einem Strandbuggy, von dem am Ende der Arbeiten nicht mehr allzu viel übrig ist. Den Motor hat Bryanthavercamp direkt ausgetauscht, während die Karosserie komplett selbst erstellt ist - teilweise stammt sie aus einem 3D-Drucker.

Insgesamt hat der Fan über vier Jahre an der Umsetzung gearbeitet und schon vor einiger Zeit eine erste Testfahrt gewagt. Egal ob matschige Straße oder mittelgroße Pfützen: Der Warthog kommt überall durch.

(Quelle: Youtube, Bryant Havercamp)

Wenn alles gut geht, dann soll der Wagen schon in den nächsten Wochen seine Straßenzulassung erhalten. Wer also zukünftig einmal in den USA unterwegs ist und ein Halo-ähnliches Fahrzeug entdeckt, der weiß, dass am Steuer Bryanthavercamp sitzt.

Der Halo-Fan ist aber nicht der erste Spieler, der einen Gegenstand aus einem Spiel nachbaut. Schon zuvor haben einige Bastelkünstler oder Schmiede bestimmte Waffen aus bekannten Videospielen in die Realität umgesetzt. An einen Wagen hat sich aber noch keiner herangetreut.

Zugegeben: Der letzte Satz stimmt nicht so ganz. Mit Audi hat ein Automobilhersteller erst im vergangenen Jahr ein Auto aus einem Videospiel nachgebaut. Dabei handelt es sich um den Regalia aus Final Fantasy 15.