Ubisoft kündigt auf der diesjährigen gamescom den siebten Teil der Anno-Reihe an. Mit Anno 1800 geht es zurück in die Vergangenheit - genauer gesagt in die Zeit der industriellen Revolution.

Unser Redakteur und treuer Fan der Reihe David konnte das Spiel anzocken und verrät euch in unserem Video seinen ersten Eindruck:

Anscheinend haben die Macher sich die Kritikpunkte der Fans am Vorgänger Anno 2205 zu Herzen genommen und bringen mit dem neuen Anno das altbewährte Spielgefühl früherer Teile zurück.

Neue Mechaniken sollen das Spielerlebnis abrunden: Baut beispielweise einen Zoo, damit eure Stadt attraktiver wird und mehr Touristen anlockt. Aber vergesst dabei nicht, ausreichend auf die Bedürfnisse eurer Bürger einzugehen, sonst macht euch ein Bürgerstreik womöglich einen Strich durch die Rechnung.

Mit Informationen zum genauen Veröffentlichungstermin hält sich Ubisoft derzeit noch bedeckt - offiziell kommt Anno 1800 voraussichtlich im Winter 2018 raus. Also bleibt noch genug Zeit für die Entwickler von Blue Byte, gemeinsam mit der Community über Neuerungen und Feinheiten zu diskutieren und diese dann ins Spiel zu implementieren.