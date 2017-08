Endlich The Last of Us auf PC spielen: PlayStation Now ab sofort in Deutschland verfügbar

Schon seit 2015 ist der Streaming-Dienst PlayStation Now in den USA verfügbar. Zwei Jahre später folgt nun auch Deutschland: In einer Pressemitteilung kündigt Sony an, dass PlayStation Now ab sofort für PlayStation 4 und PC verfügbar ist.

PlayStation Now ist der Streaming-Dienst von Sony, der Abonnenten Zugang zu über 400 "PlayStation 3"- und "PlayStation 4"-Spielen gewährt. Unter anderem stehen Spiele wie The Last of Us, Uncharted 2 - Among Thieves, Killzone - Shadow Fall, Red Dead Redemption und viele mehr direkt parat. Eine komplette Liste aller Spiele erhaltet ihr auf einer speziellen PlayStation-Webseite.

Um Zugriff auf PlayStation Now zu erhalten, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die monatlichen Kosten liegen bei 16,99 Euro und beinhalten die komplette Spielebibliothek, sowohl für PlayStation 4 als auch für PC. Zum Start könnt ihr ein sieben Tage langes Probeabo abschließen, um PlayStation Now auszuprobieren. Weitere Infos dazu erhaltet ihr auf der entsprechenden PlayStation-Webseite.

Da es sich bei PlayStation Now um einen Streaming-Dienst handelt, benötigen die Spiele weder einen Download, noch eine Installation. Für einen reibungslosen Ablauf wird jedoch eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt. Zudem könnt ihr eure Speicherstände in die Cloud hochladen und jederzeit zwischen PC und Konsole hin und her wechseln, ohne euren Fortschritt zu verlieren.

Hier findet ihr schon mal eine Auswahl an Spielen, die ihr bald über PlayStation Now spielen könnt. Welche Spiele wünscht ihr euch für den neuen Dienst von Sony? Fehlt euer Lieblingsspiel? Dann schreibt es in die Kommentare!