Die hitzige Debatte der Spitzenpolitiker auf der gamescom ist vorbei. Deshalb hat spieletipps vor Ort die Möglichkeit genutzt mal dem Moderator und Rocket-Bohne Colin Gäbel ins Interview zu bitten. Thema ist natürlich die Diskussionsrunde. In unserem Video seht ihr das Resultat:

Colin Gäbel ist mit der Diskussionrunde durchaus zufrieden. Einige Punkte haben ihm doch gefehlt, so hätte er zum Beispiel gerne über die verfassungsfeindliche Symbolik in Spielen geredet.

In unserer Bilderstrecke findet ihr nochmal die wichtigsten Aussagen der Wahlkampfarena aller Politiker in einer kurzen Zusammenfassung. Was haltet ihr von der Veranstaltung? Schreibt es uns in die Kommentare!