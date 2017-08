Wenn ihr bis jetzt noch nicht in den Genuss von Ubisofts taktischem Shooter Rainbow Six - Siege gekommen seid, habt ihr nun ab heute die Möglichkeit, mit euren Freunden auf Tuchfühlung zu gehen.

Vom 24. bis zum 27. August 2017 habt ihr die Möglichkeit euch das Spiel kostenlos für PS4, Xbox One oder PC über Steam oder Uplay herunterzuladen. Solltet ihr euch nach dem kostenlosen Wochenende für den Kauf entscheiden, könnt ihr eure erkämpften Fortschritte mitnehmen. Das beste: Zurzeit bekommt ihr sogar bis zu 50 Prozent Rabatt auf Rainbow Six - Siege.

Passenderweise erwartet euch voraussichtlich Anfang September mit Blood Orchid der nächste kostenlose DLC. Solltet ihr euch einen näheren Einblick verschaffen wollen - bevor ihr euren Speicherplatz füllt - dann schaut euch doch einfach unseren Test "Rainbow Six Siege - Eine komplexe Situation" an.

Die besten Bilder zu Rainbow Six – Siege findet ihr in unserer Bilderstrecke. Werdet ihr die Möglichkeit nutzen, das Spiel kostenlos zu testen? Schreibt es uns in die Kommentare!