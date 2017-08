Brendan Greene, auch bekannt als Playerunknown, hat im Rahmen der gamescom einen neuen Screenshot zur kommenden Wüstenregion für den "Battle Royale"-Shooter Playerunknown's Battlegrounds veröffentlicht.

Auf dem Bild ist eine große Stadt mit mehrstöckigen Gebäuden zu sehen, die wohl eine Menge Raum bieten, um wichtige Gegenstände und Waffen für den Kampf gegen eure Widersacher zu finden. Zudem könnten sie euch die Möglichkeit eröffnen, Feinde über große Distanzen ins Visier zu nehmen. Zahlreiche Fenster in jedem Gebäude dürften unvorsichtige Spieler jedoch auch schnell auffliegen lassen, womit auch Häuserkämpfe keine Seltenheit darstellen dürften.

ICYMI I revealed an early WIP look at the city on our new @PUBATTLEGROUNDS desert map at my @gamescom keynote! pic.twitter.com/9TE3nxj8T1