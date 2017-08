Uncharted - The Lost Legacy: Naughty Dog und die liebe zum Karten-Detail

Dass Naughty Dog ein detailverliebtes Entwicklerstudio ist, dürfte nach The Last of Us oder Uncharted 4 - A Thief's End kaum noch eine Neuigkeit sein. Diese Liebe findet sich auch in Uncharted - The Lost Legacy wieder, wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet. Im Fokus steht die Karte von Protagonistin Chloe.

In einem der Gebiete des aktuellen Uncharted-Spiels müssen Chloe und Partnerin Nadine ein Artefakt finden. Problem daran: Die Gegend ist verdammt groß, weshalb die besagte Karte zum Einsatz kommt. Sobald der Spieler einen Tempel oder einen anderen erwähnenswerten Punkt entdeckt, trägt Chloe diesen in der Karte ein oder streicht einen Ort, weil dieser schon erkundet wurde.

So weit, so relativ altbekannt. Das Bemerkenswerte daran wird erst im Foto-Modus richtig deutlich. Kotaku-Autor Kirk Hamilton hat entdeckt, dass Chloe, sobald sie etwas mit dem Stift verändert, dieselbe Karte in der Hand hält, wie auch der Spieler sie mithilfe eines Tastendrucks aufruft. Alle Details bis dahin, etwa durchgestrichene Gebiete oder ergänzte Wege, sind auch in den kleinen Animationssequenzen sichtbar.

Ermöglicht wird das dadurch, so verrät Kurt Margenau von Naughty Dog via Twitter, dass es im Spiel keinen klassischen "Kartenbildschirm" gibt. Stattdessen zoomt das Spiel, sobald die Karte aufgerufen wird, einfach mit der Kamera näher an Chloes Karte heran. Es gibt demnach keine zwei unterschiedlichen Karten, sondern es ist immer dieselbe.

What's really going to bake your noodle later on, @kirkhamilton is there is no "map screen". We just point the camera at her in game map. https://t.co/S2Y3YZXDKq