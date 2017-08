gamescom awards 2017: Alle Gewinner in der Übersicht

Die gamescom awards wurden verliehen und einige Überraschungen sind dabei. Super Mario Odyssey hat in sage und schreibe fünf Kategorien abgeräumt und ist damit dominierender Sieger des Abends. In unserer Bilderstrecke findet ihr alle Gewinner in der Übersicht:

Ist euer Favorit mit von der Partie? Welches Videospiel ist leer ausgegangen, hätte eurer Meinung nach aber auch einen der heißbegehrten Awards verdient? Schreibt es uns in die Kommentare!